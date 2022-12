Berit Nuka ⟩ Kantsler Scholzi kritiseerimine kisub liiga üle võlli

Saksa sotsist kantsleril Olaf Scholzil olla kombeks kõnelda väga-väga vaikselt, et sundida teisi end teraselt kuulama. Nii nõudvat üks minister aga valitsuse aruteludel ikka ja jälle: «Olaf, palun valjemalt.»

Nii Eesti kui ka ülejäänud Ida-Euroopa riigid on alates veebruarist, mil Venemaa tungis Ukrainasse, nõudnud sama: et Scholz lubaks valjemalt Ukrainale relvaabi, mõistaks valjemalt hukka Kremli, kuulutaks valjusti energiasidemete katkestamist Venemaaga, kahetseks valjemal häälel Saksa ladviku varasemaid poliitilisi valearvestusi. Ja kui Berliin pole piisavalt kõlavalt vastanud, on kriitikanooled teravaks ihutud.