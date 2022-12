Eesti keel on ka meie endi hoida

Ühelt poolt annab keeleoskus kullerile endale midagi juurde – treenib aju ja loob võimaluse soovi korral kusagile mujale tööle minna. Teiselt poolt vajame meie, et ta eesti keelt oskaks. Ja mitte ainult klientide mugavuse huvides.

Keelte mitmekesisus kipub kogu maailmas taanduma. Tõsiasi on ka see, et eesti keel teiseneb kontrollimatult. Kõikvõimalikud rahvusvahelised rakendused, mis on mingil moel, sageli automaattõlke ja/või alamakstud tõlkija-toimetaja abil ümber pandud, toovad meie kasutusse eesti keele reeglitele allumatu sõnapudru.

Kui meile tuleb tööjõu pideva liikumise käigus inimesi, kes on siin mõnda aega ametis, keelt õppima ei vaevu ja seejärel minema kolivad, siis avaldab see meie keelekeskkonnale mõju. Eestis on niigi suur vene kogukond. Umbkeelsete sisserändajate hulga kasv ei tähenda meile midagi head, mistõttu on vaja olukorda kontrolli all hoida. Me ei tohi oma keeleterritooriumi lihtsalt ise käest ära anda.