Ülo Niinemets ⟩ Kuhu peaks kolima must-toonekurg?

Ökosüsteemide taastamisel on oluline printsiip, et juba looduslikke kooslusi ei «taastata». Ka looduslikud ökosüsteemid on pidevas muutumises. Ei ole mõistlik esile kutsuda uut inimtekkelist häiringut selleks, et jõuda sinna, kus kunagi oldi. Eriti kui täielikult hävinud ökosüsteemide taastamisega on käed-jalad niigi tööd täis. Eesti kontekstis on näiteks Suur-Emajõe luhtade niitmine juba niigi loodusliku ökosüsteemi «taastamine». Niidetud hein mädaneb luhal pallides. Mitmed pajuliigid – hundipaju, lapi paju – on jäänud haruldaseks.

Põdral ja kitsel pole talvel jõe ääres enam midagi näksida. Lagedal luhal pole rebasel enam kusagile varjuda. Ja siis kurdetakse, et avamaad armastavate haneliste arvukus on rände ajal läinud liiga suureks. Eestis on ühed suurimad inimtekkelised häiringud metsas. Lageraiealadele kasvavad noored metsad on liigivaesed. Eriti vaesed on noored üheliigilised puistud. Tiheda noore kuusekultuuri all on pime liigirikkuse kõrb.

COP15 toimumise eel avaldas enam kui 600 teadlast üle kogu maailma kirja maailma liidritele1. Selles kirjas kutsuti üles loobuma biomassi põletamisest elektri tootmiseks. Biomassi on pikka aega peetud täielikult süsinikuneutraalseks. Paraku vabaneb ka biomassi põletamisel atmosfääri süsihappegaas täpselt samamoodi nagu fossiilsete kütuste põletamisel.

Metsapuude põletamisel vabanev süsinik seotakse kasvava metsa poolt uuesti aastakümnete ja sadadega. Selle aja jooksul jõuab puidust vabanenud süsihappegaas kliimat soojendada nagu süsihappegaas põlevkivist, kivisöest või naftast. Seetõttu pole ka pikaealine biomass süsinikuneutraalne.

Teisalt on meil ainult üks maakera. Ka lühiealise, süsinikuneutraalse biomassi kasvatamine nõuab maad. Globaalne eesmärk on hoida planeedi kliima soojenemine alla 2 °C. Et seda saavutada, on vaja hiidkoguses maad energiabiomassi kasvatamiseks. Praegu moodustab USAs taastuvenergia kaheksa protsenti koguenergiakasutusest, Euroopa Liidus on see 20 protsenti. Nii USAs kui ka Euroopas on biomassi osakaal taastuvenergias ligi 60 protsenti. Kui tahta asendada kõik fossiilsed kütused biomassiga, oleks vaja bioenergia kultuure kasvatada ligi 1,2 miljardil hektaril. See on ligikaudu 80 protsenti kogu maakera põllumajandusmaa pinnast. Bioenergiakultuuride kasvatamine sellisel määral viiks massiivsele looduslike elupaikade kaole. Siit johtub, et bioenergia meid kliimakriisist läbi ei vea.