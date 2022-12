LOODUSFOTO ⟩ Laanekotka silma eest on end raske peita

Seepärast peaks selle linnu nimi meie kõrvus õigupoolest kummalisena kõlama. Ent ornitoloogiliselt on kõik korrektne – suures osas oma levialast on kaljukotkad just nimelt mägede linnud. Meil ja me lähialadel laantes ja rabades elav kaljukotka asurkond on mõnevõrra erandlik. Sellegipoolest tunduvad maakeelsed nimetused «maakotkas» või «laanekotkas» linnule paremini sobivat.