Sergei Metlev ⟩ Doždi pagendamises Lätist on süüdi kolonialism

Kui aga 1. detsembril kõlas Doždi saate «Siin ja praegu» saatejuhi suust lause «Me loodame, et paljusid, sõjaväelasi kaasa arvatud oleme suutnud aidata, näiteks varustuse ja elementaarsete mugavustega rindel» (kontekst oli see, et teatage Doždile Vene võimude sigadustest mobiliseeritute vastu), siis ei aidanud ei saatejuhi Aleksei Korosteljovi vallandamine ega ka peatoimetaja Tihhon Dzjadko selgitused, et Dožd ei aita ega hakka aitama Vene armeed ning et saatejuht tegi lubamatu sõnastusvea.

Selle telekanali meeskond on harjunud suplema Moskva liberaalsete ringkondade tähelepanus, mängima märkimisväärset, aga ka piiratud rolli Vene ühiskonna valgustatuma osa jaoks. Ilmselt ei olnud ei õigeid nõustajad ega ka sisemist valmidust kiiresti kohaneda mõttega, et tuleb olla küll sõltumatu, kuid Vene meediaväljaandena ka veidi alandlik ja empaatiline varjualust andnud riigis elades ja töötades. Eriti kui see riik peab sinu kodumaad õigustatult okupandiks ja kurjategijaks. Need piirid on väga peened – kuidas mitte ärritada lätlasi ja samaaegselt mitte näida kauge ja võõras Venemaal asuvale vaatajale, kes ei pruugi isegi rahuarmastava antiputinlasena suuta ennast veenda, et vene poisid armees on kuritegudes vähemalt kaasaaitajad, sest nende seas võib olla sõber, vend, isa.