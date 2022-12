Imbi Paju ⟩ Inimõigustega kaasneb nõue kaasinimest hoida

Kultuuriuurija ja ­semiootik Andreas Ventsel on uurinud, kuidas Eesti õigussüsteemi tuli ­sisse «rahvavaenlase» mõiste, ­kelleks olid kõik, kes olid Eesti riigi loomi­sele pühendunud – seltsitegelastest, kultuuriinimestest, taluomanikest kuni poliitikuteni. Kõik kuulusid likvideerimisele. See on samasugune olukord tänase Vene­maaga, kus Vladimir Putin ­lubab hävitada kõik inimõiguste ja demokraatia eest seisjad, kellele tema süsteem on pannud «välis­agendi» sildi.