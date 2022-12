ANALÜÜS ⟩ Agressor tuleb purustada tema kodus

Venemaa lähtub oma ründetegevuses enamasti I ja II maailmasõjaaegsest loogikast ning kuigi tundus, et hübriidsõdade ajastul on seda toimeloogikat muudetud, näitab sõja käik vastupidist. Krimmi okupeerimine 2014. aasta veebruaris lõi mulje, et Venemaa relvajõud suudavad tegutseda kiiresti, efektiivselt, ootamatu strateegiaga ning olles seejuures võimekad. Loomulikult ei tohi vastast kunagi alahinnata, aga näib, et 2014 muljet suudeti sarnast liini hoida vaid teatud üksuste osas, mis suutsid tegutseda koostöös eriteenistusega. Kõige olulisem oli aga see, et nad suutsid olla efektiivsed, kui ei kohanud vastast.