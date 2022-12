Kaarel Oja ⟩ Aga mis siis teha, kui EKRE ei meeldi?

Sihtasutuse Liberaalne Kodanik (SALK) uuringu andmed ja nende põhjal tehtud Salu järeldused joonivad veelkord alla suure maalihke, mis Eesti poliitikas viimaste aastate jooksul on toimunud: Ansipi-Savisaare aegne (mis iseenesest polegi teab kui kauge minevik) murenematuna paistnud Reformi- ja Keskerakonna vastasseis on asendunud Reformierakond vs EKRE vastuseisuga.