Olgem ausad, see lihtsalt pidigi nii minema. Ott Tänak ja M-Sport käivad kokku täpselt samamoodi nagu Saaremaa ja tuulik ning saksofon ja huulik, mis sest et nublu seda oma kultusräpis ei maini.

Arusaadav ka, miks. Sest riimi sealt välja võluda on raske. Kuid samamoodi on raske olnud Tänaku teekond WRC-sarja(s), mis algas just M-Spordist.