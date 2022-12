RANDEL KREITSBERG ⟩ Mürgises maailmas kalasuutäisi lugedes endale tervist ei kindlusta

Läänemeri on endiselt üks planeedi reostunuimatest meredest ja põhjuseid selleks on mitmeid – suletud süsteem, tiheasustatud valgala, aktiivne laevaliiklus, rohketoitelisus jm. Kui vaadata mõõtmistulemuste pikemaajalisi trende (neid leiab nt Keskkonnaseire infosüsteemist: kese.envir.ee), siis on «traditsiooniliste» toksiliste ainete sisaldused viimased paar aastakümmet kenas langustrendis olnud. Üksikuid anomaaliaid leidub, kuid see võib olla põhjustatud ka vähesest proovide-analüüside arvust. Keskenduda tuleks ikka peamistele trendidele, sest meres iga-aastaselt suuri muutuseid toksiliste ainete sisaldustes ei toimu. Kahjuks on nende nö vanade reoainete vähenemisel lisandunud uued reoaineid, nt ravimid ja mikroplast, mis on samuti merekeskkonnale kehvasti mõjuvad (vt Katarina Viik: Läänemere reostuses on toimunud nihe PM 20.10.2022). Seega, pole kahtlust, Läänemere kui merekeskkonna seisund jätab soovida – samas on mitmes aspektis olnud ka hullemaid aegasid.