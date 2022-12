ATS ALBRE ⟩ Digiriigi ja idusektori kõrval on tõusmas kolmas Eesti edulugu

Teemapüstitus: Äsja sattus USA-s pahandustesse eestlaste asutatud miljardifirma (PM 07.12) Koroonakriisis paljastusid meie e-tervisehoiu nõrkkohad. Möödunud aastal langesime kolinal digitaalse elukvaliteedi tabelis (Digigeenius 22.09). Kuivõrd Eesti kuvand edumeelsest digiriigist maailmas pädeb või on tegu üksnes meie enesekeskse soovmõtlemisega?

Eesti maine innovaatilise tehnoloogiariigina on maailmas jätkuvalt väga tugev. Eriti hästi on seda näha viimastel aastatel. Mitmed maailma tippülikoolid tulevad nädalastele õppereisidele just siia, et paremini mõista seda maagiat, millega me ise nii harjunud oleme.

Kui küsida osalejatelt hiljem, kuidas me võrdluses nende teiste õppesihtkohtadega positsioneerume, siis seni on vastused olnud ühesed – meie innovaatiline ökosüsteem eristub positiivselt ka võrdluses Silicon Valley ja Iisrealiga.

Meil on tänaseks mitu suurt positiivset narratiivi, mille kaudu meid globaalselt tuntakse. Kaks kandvat on maailma parim digiriik ja edukaim startup-keskkond. Üha nähtavamalt on pildil ka meie küberturbe-alane võimekus. Samas, nagu ei saa Tallinn valmis, ei saa ka digiriik kunagi valmis ning me ise ju teame, et lati saaks veel kõrgemale tõsta.

Suures pildis kipuvad meie e-riigi konarused ning mõne ettevõtte möödapanekud ikkagi kahvatuma probleemide kõrval, mida mujal näeme, ning lühiajaliselt need palju ei muuda.