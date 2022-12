AK ⟩ Soomes kehtib keelenõuetes kummaline topeltmoraal

Soome ja Eesti ühiskonnad on päris sarnased ning võrreldavad on ka keelemaastikud. Erinevused on siiski olemas. Kui Eestis taotletakse, et eesti keel oleks suhetes teiste keeltega ülekaalus, siis Soomes sellist asja ei rõhutata. Seda on raske teha kasvõi sellepärast, et ühiskonnas on järjepidev väga traditsiooniline soome-rootsi kakskeelsus ja ühiskond vähemalt püüab teha nägu, et on kakskeelne. Samas on inglise keele levik Soomes tunduvalt ulatuslikum kui Eestis.