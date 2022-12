AK FOOKUS ⟩ Enesekindel ja külalislahke eesti keele kogukond

Kui ühel hetkel hakkas plahvatuslikult kasvama kõlakojana toimivate digiplatvormide mõju pärismaailma sündmustele, näiteks nagu Araabia kevade sündmuste puhul, tuli ilmsiks, et edaspidi suurenevad maailma ettearvamatus ja volatiilsus üha kiirenevas tempos. Seda «tööd» jätkab tehisintellekti ja asjade interneti laialdane kasutuselevõtt. Muidugi on need muutused käes ka Eestis ning ei jää neist puutumata eesti keelgi. Tsiteerides tehnoloogiapublitsisti ja mõtleja Anto Veldre artiklit, ei ole keel aga lihtne tänaval vedelev mänguasi, vaid meie kõige kõrgemaid väärtusi üldse, sest on eestlaste identiteedi kandja.

See stiihia, mis mõjutab enamikku tänapäeva keeli ja keelekogukondi, on raskelt ennustatavate tagajärgedega. Meeldib see meile või mitte, parem on siit keeltekarussellilt mitte maha kukkuda, vaid püüda sadulas püsida. Seal püsimine ei tähenda mingil juhul kapseldumist, vaid samal ajal muidugi ka rahvusvahelise lõimumise edasiarendamist, millest tuleb juttu allpool.

Keelte olukorrast rääkimiseks sobib hästi merenduslik võrdlus: keeled on nagu suured laevad, mida tüürivad inimesed oma lugematute keelevalikutega. Kord, kui need hiiglased on oma hoo sisse saanud, on neid raske teelt kõrvale kallutada. Kas me aga teame täpselt, mis kursile me oma laeva juhime?

Rahvusvahelistumise eri viisid