MARTIN PENT ⟩ Ühe uskmatu õpetaja sisekõne

Et asju tuleks teha koos ja ühise eesmärgi nimel, see on muidugi mehejutt, ehkki rääkida on sellest natuke lihtsam kui ise protsessis osaline olla. Miks võtsid lätlased hiljuti vastu seaduse, et kaitsta õpetajaid laste ja vanemate vägivalla eest? Ja miks kostab meilgi hääli, et oleks aeg lõunanaabritest eeskuju võtta?

Näib, et mida innukamalt idealistlikke mantraid korrutada, seda rohkem tuleb kõlapinda ja heakskiitvaid noogutusi, ainult et üht harilikku õpetajat, kes iga päev leiba teenib, ei aita see paraku karvavõrdki. Või kui see üldse midagi soosib, siis pigem vist hoopistükkis sisemise vimma ja solvumise kogunemist, mis päriselu probleemide all ägava õpetaja lõpuks koolist minema saadab.

Ideaal ei realiseeru iial

Väga huvitav oli jälgida üldsuse reaktsiooni hiljutisele Vinni-Pajusti gümnaasiumi peksujuhtumile, kus kambajõmmide kaamerasilma all ründas üks alaealine teist. See hinnang oli üheselt hävitav nii vägivallatseja enda kui ka antud juhtumi tegevuspaigaks olnud kooli aadressil.

Ent kahjuks näis – ja sealjuures mitte üllatuslikult –, et nii mõnigi kõige vihasemate hukkamõistjate seast on samal ajal ka kõige tulisem kaasava hariduse eestkõneleja. Needsamad, kes ei taha kuuldagi, et mõni probleemse käitumisega õpilane oma teistest eakaaslastest kuidagi eraldataks. See seab koolis töötavad inimesed veel eriti täbarasse olukorda.