MARTIN PENT ⟩ Haridusteemadel kõlavad enamasti kulunud mantrad

Hiljuti kirjutas Tartu Ülikooli haridusteooria kaasprofessor Rain Mikser huvipakkuva loo sellest, kuidas nüüdisaegsed haridusalased juhtmõtted on peaasjalikult kantud ühest lihtsast motiivist: tuleb uuendada. Kõike, kogu aeg, igal pool, ülepeakaela.

Uutmoodi lähenemises pole iseenesest ju midagi halba, kuid nagu nendib ka Mikser, see hakkab käima närvidele, kui sellest saab ainus jututeema. Seda enam, et isegi järjepideva uuendusvajaduse teoreetiline taust pole lõpuni selgeks saanud.

Väga palju kohtab säärast meeleolu ka koolides endis, see on lihtlabane tüdimus. Käib justkui avalikkuse mahitatud võistlus, kes suudab teist kooli, klassi või kolleegi mingisuguse järjekordse uuendusega üle trumbata. Enamasti selgub küll, et nõndanimetatud uuendus on tegelikult sisutühi.

Tasub tõesti võtta aeg maha, vaadata kriitilise pilguga üle suundumused, mis praegu hariduselus domineerivad, ning nimetada asju nende õigete nimedega.

Seesama kehtib ka õpetamisviiside kohta, mis on peaasjalikult püsinud muutumatuna kümneid ja sadu aastaid. Ikka ja jälle kuulutab keegi kusagil revolutsiooni, reklaamib midagi uut ja läbimurdelist ning lubab, et on leidnud inimeste paremaks muutmise valemi. Ja alati selgub, et vast avastatud püha graal on tegelikult mingi lugemise, kirjutamise, kõnelemise ja refleksiooni kombinatsioon ning järjekordse õhumüüja ponnistus hääbub kuulsusetult.