Mart Kivastik ⟩ Madis Kallase viimase sekundi vise

Et seda mõista, peab ise veidi sporti tegema, siis saad aru, kas sa oled kaotaja või võitja. Võitja ainuke ülesanne on võita, mitte mõelda, ma isegi usun, et võitjatele tuleb veidi lollust kasuks, sest need, kes mõtlema hakkavad, mängigu malet, sport pole nende jaoks. Väravaid ei lööda peaga, vaid jalgade ja südamega! Hinge on vaja! Vist parim näide on Maradona, teist sellist oinast annab otsida, aga mis puutub võitmisse, siis kas või käega. Nojah, selles mõttes on ju tore, et meie omad on võitmiseks liiga targad, kahju ikkagi.

Ja nüüd asja juurde. Ütlen ausalt välja, et olen metsa pooldaja ja loomaarmastaja. Koerad, kassid, hundid, hobused ja eriti karud, kellel enam mujal elada ei ole kui Supilinnas, paneks ma kaitse alla. Minu arust tuleks kümme korda enne mõõta, kui hakata metsa raiuma, meil on ju ajusid küll, et muul viisil raha teenida. Spordis me oleme pehmod, sest meil on pea otsas. Meil on IT- ja muud ärid, me ei pea tingimata loodust rüüstama, endal hunt vapil, aga näed, ei saa muud moodi hakkama. Ahnus ajab meid upakile ja paras meile. Nüüd on meil pool metsi nudiks raiutud, aga ikka on veel vähe. Kirjanen on meie suur eeskuju! Lihtsalt sellepärast, et on rikas, aga kuidas ta oskas? Müüs metsa! Selleks pole erilist nuppu vaja, selleks on vaja treenitud südametunnistust ja suurem osa Eesti valitsusest koogutab iga Kirjaneni ees. Viisakas keeles kutsutakse seda metsameeste lobiks, ebaviisakalt ei tahagi mõelda, kuidas see käib.