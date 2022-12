Marek Ross ⟩ Linnaliikluses tuleb olla tähelepanelik

Pimedal ajal peaks jalakäijad kandma helkurit ka linnaruumis, eriti piirkondades, kus on kehv tänavavalgustus. Vanemad võiks hoolitseda selle eest, et helkur või helkiv materjal oleks ka nende laste rõivastel. See on väike asi, mille kandmine ei tee suurt tüli, kuid võib ära hoida nii mõnegi ohtliku olukorra. Helkivad materjalid ja helkurid on juhtidele kaugele näha, kindlasti tasuks kanda pimedal ajal erksavärvilisi riideid.

Ühissõidukijuhtidelt, kes veedavad suurema osa päevast liikluses, eeldatakse head pingetaluvust ja ettenägelikkust, et ootamatutes olukordades hakkama saada ja rahu säilitada. Olles ise keeranud bussirooli juba üle seitsme aasta, on aastatega tekkinud parem ettenägelikkus ja oskus ohtlikes kohtades ettevaatlikum olla. Paljud ei teagi, et Tallinna Linnatranspordi juhid sõidavad aastas maha umbes 32 miljonit kilomeetrit. Käesoleva aasta kümne kuuga oleme teenindatud juba üle 78 miljoni sõitja.