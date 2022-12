Henn Põlluaas ⟩ Sajaprotsendiline taastuvenergiale üleminek on mõeldamatu

Tänu põlevkivile saab Eesti olla energeetiliselt sõltumatu ja ei vaja kallist importelektrit. Põlevkivielektri hinda ei mõjuta Putini tegevus, Ukraina sõda ega Nord Pooli spekulatsioonid. Väide, justkui puuduks rohepöördel mõju arengule ja energiahindadele, on absurdne ja laest võetud. Ilma Euroopa Komisjoni kunstlikult tekitatud CO 2 kvoodi ja elektribörsita oleks see odavaim ja stabiilseim energiatootmise viis, mis tagaks meie konkurentsivõime ja energiajulgeoleku. Et ellu jääda, peame peatama CO 2 kauplemissüsteemis osalemise ja müüma oma inimestele elektrit väljaspool elektribörsi. See on, erinevalt valitsusringkondade väidetule, võimalik ja tehtav ning nõuab vaid poliitilist tahet ja sirgeselgsust, mis neil puudub.