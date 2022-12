TOOMAS TIIVEL ⟩ Näen Omniva kojukande hinnatõusule ühte lahendust

Omniva hinnatõus puudutab teravalt kõiki kirjastajaid. Paberlehtede tellijad on küll lojaalsed ja tellimuste arv on püsinud üsna hästi, kuid väga raske on uskuda, et väljaannetel oleks võimalik paberlehtede tellimishindu 25% tõsta.

Tõenäoliselt oleks hinnatõus olnud leebem, kui konkurentsiamet oleks lubanud Eesti Posti ja Ekspress Posti koondumise. Kahjuks seda luba ei tulnud ja see peegeldub nüüd ka hinnatõusus. Loota, et kojukandeturule tekiks läbi mitme operaatori konkurents, on puhas soovmõtlemine, ühe kandevõrgu opereerimine olukorras, kus mahud aasta-aastalt vaikselt langevad, oleks kindlasti efektiivsem. Koondumine oleks võimaldanud ka teatavate hinnagarantiide tekitamise kirjastajatele.

Üheks lahenduseks oleks see, et riik toetaks kojukannet suuremas mahus kui täna. See aitaks hinnatõusu leevendada ja omaks ka regionaalpoliitilist mõju. Meedialiit jätkab kindlasti tööd selle nimel, et dotatsioonide osas jätkusuutlikum olukord saavutada.

Meediasektori seisukohast aitab kojukande hinnatõusu probleemi osaliselt leevendada ka järjest suurenev digitellijate arv. Õnneks Eesti lugejad oskavad kvaliteetset ajakirjandust hinnata ja on valmis ka veebisisu eest mõistlikku hinda maksma.