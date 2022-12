Aimar Altosaar ⟩ Mis toimub ühe lihtsa vene mehe peas?

Need on küsimused, millega saame tegeleda aastakümneid pärast sõda, mille Ukraina läänemaailma toel peab lõpuks võitma. Üle seitsmekümne aasta oleme saanud lugeda ja vaadata filme Hitlerist ja natside kuritegudest, samuti saksa rahva vastutusest. Ilma demokraatideks peetud Anatoli ja Borissita ei teaks me aga suurkurjategijast Putinist midagi. Ilma lihtsate vene meeste Artjomideta poleks hullumeelset hävitussõda võimalik pidada. Mida tunneb suurem osa venelasi, kui nad kuulevad järjekordsest sõjakuriteost, mida nende riik sooritab? Kui see ei ole põletav häbi ja patukahetsus, kui ei mõelda, kuidas neid õudseid tegusid ometi saaks heaks teha, siis on meil probleem, sest pinnas uute Putinite esiletõusuks on alles.