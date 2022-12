Läti ametkondade esindajad ja poliitikud väidavad, et Dožd on riigile julgeolekuoht. Hiljuti Postimehe korraldatud konverentsil esinedes sõnas Doždi peatoimetaja Tihhon Dzjadko, et Dožd ja teised Euroopas tegutsevad vabad Vene meediakanalid on läänele liitlaseks ja soovivad Vene-Ukraina sõja kiireimat lõpetamist. «Meie eesmärgiks on, et aggressor saaks sõjas kaotuse,» ütles Dzjadko.