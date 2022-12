Katuserahad on üks äraspidine erakondade ülene kirjutamata kokkulepe. Tundub, et selle kokkuleppe jõus hoidmine ei sõltu maailmavaatest, parteide juhtkondadest ega üldse mitte millestki ega kellestki. Tegemist on poliitilise mütoloogia valdkonda kuuluva fenomeniga. Samal ajal, kui praktiliselt kõik poliitikud seda toetavad ja kasutavad, peavad paljud neist vajalikuks seda süsteemi samal ajal kritiseerida, tegemata midagi praktilist selle muutmiseks.