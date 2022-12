JUHTKIRI ⟩ Harjutage end kohvist loobumise mõttega

Kliimamuutus on pikaajaline protsess, mille inimtekkelisuses osa veel kahtleb ja mille peatamine või tagasipööramine on vaid lootus, mis teatavasti sureb viimasena. Meie planeedi taime- ja loomaliikidel nii hästi ei lähe, need surevad välja juba praegu ja üha kiirenevas tempos. Seda niivõrd massiliselt, et teadlased räägivad suurimast liikide väljasuremisest viimase 66 miljoni aasta jooksul, kui Maa kokkupõrge hiiglasliku taevakiviga põhjustas dinosauruste (ja lugematu hulga teiste liikide) hukkumise.