Me saame oma digiriigi võimalusi veelgi efektiivsemalt ära kasutada, kui viime andmed e-keskkondades standardiseeritud vormi selliselt, et süsteemid saaks neid automaatselt omavahel jagada, et inimene ei peaks neid erinevatesse digikeskkondadesse ise mitu korda sisestama. Kuigi meie süsteemid on täna kõik digitaalsed, siis pärisandmete ühekordne küsimine veel ei toimi.