Joosep Vimm ⟩ Investeering filmilinnakusse aitab turgutada languses majandust

Eesti majandus on pööranud langusesse – kolmanda kvartali sisemajanduse kogutoodang vähenes 2,4 protsenti möödunud aasta sama ajaga võrreldes. Lisaks on viimastel kuudel aina enam kuulda koondamistest. Praegu ei ole see veel tööpuuduse märgatavat kasvu toonud, aga ka selleks tuleb valmis olla.

Kinnisvara- ja ehitusturg jahenevad. Ehituse panus SKTsse on veel napilt plussmärgiga, aga kinnisvaravaldkond muidu juba languses. Seda enam on just nüüd mõistlik aeg riigi ja linna rahaga investeeringuid ette võtta. Ühest küljest on oodata ehitushindade stabiliseerumist, mis muudab ehitamise hõlpsamaks. Teisalt turgutavad suuremad taristu investeeringud jahenevat majandust.