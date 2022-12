Sellel nädalavahetusel eetris olnud sõnavõtus toetas Macron lääne julgeolekugarantiisid Venemaale kui osa tulevasest rahulepingust. Rääkides Euroopa tulevasest julgeolekuarhitektuurist, lisas ta: «Üks olulisi punkte, millega me peame tegelema – nagu president Putin on alati öelnud –, on hirm, et NATO tuleb otse tema ukse ette, ja relvade paigutamine, mis võivad Venemaad ohustada.»