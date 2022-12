Jaak Madison ⟩ Macroni ja Scholzi mõtteroimad

Seejärel teatas nüüd ka Prantsusmaa president Macron intervjuus telekanalile TF1, et lääneriigid peaksid arutama, kuidas tulla vastu Vladimir Putini hirmudele NATO laienemise osas ja pakkuda Venemaale sõja järel julgeolekutagatisi. Lisaks väitis ta, et «see tähendab, et üks olulisi punkte, millega peame tegelema – nagu president Putin alati öelnud on -, on hirm, et NATO tuleb otse tema uste ette, ja paigutab sinna relvad, mis võivad Venemaad ohustada».