Pärtel-Peeter Pere ⟩ Rohepööre ei ole punapööre

Mis juhtub kui suur ja vajalik muudatus jääb õigel ajal tegemata, näeme venekeelse haridusega. Rohepöördega viivitamine tõstab hinda - sihid ajas kaugemale ei nihku, ainult muutus läheb graafikul järsemaks. Mart Laari teostes «Pööre» ja «Ajaga võidu» loeme, kuidas Eesti suutis. Täna aga blokeerivad end konservatiivideks nimetavad poliitikud igal võimalusel rohepööret. Õige konservatiiv ju hoiab Jumala loodut. Häma asemel on tegusid vaja. Jookseme taas ajaga võidu. Viivitades vähendame ettevõtete võimalusi ellu jääda ning tööd pakkuda. See on Eestile ohtlik.

Mida küll mõeldakse sõnaga «kliimakatastroof»? Kuue aasta pärast on planeet 1,5 kraadi võrra soojem, sajandi lõpuks kolm kraadi. See muudab poole planeedist inimeste jaoks elamiskõlbmatuks. Need on ÜRO selle aasta andmed. Need pole Greta Thunbergi jutupunktid.