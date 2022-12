Eesti jaoks on meretuule arendamine üks olulisemaid võimalusi kliimaeesmärkide saavutamisele kaasa aidata. Eesti on seadnud eesmärgiks, et aastal 2030 toodame sama palju taastuvelektrit kui riigis elektrit tarbime ning seejuures peaks meretuuleenergia tootmisvõimsust olema tulevikus üle ühe gigavati.