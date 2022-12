Piret Tarto ⟩ Eesti kaitsevõime tõstmist «küüditamiseks» nimetada on hull liialdus

«Si vis pacem para bellum» – see veidi kulunud ladinakeelne väljend, mis maakeelde ümber panduna tähendab «Kui ihkad rahu, siis valmistu sõjaks», on olnud mõtetes just viimastel nädalatel ajakirjanduses ja sotsiaalmeedias Nursipalu harjutusvälja laiendamise plaanide ümber lahvatanud pingete tõttu, kirjutab Kaitseliidu Valgeristi daamimärgi kandja Piret Tarto.