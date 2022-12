JUHTKIRI ⟩ Teedeehituse seiskamine käib inimelude arvelt

Eesti heade aegade valitsused, eriti 2008.–2010. aasta majandussurutise järel, pole just hiilanud ettenägelikkusega rasketeks aegadeks valmistumisel ja nüüd laiutatakse käsi, et teede-ehitusel seisavad ees null-aastad. Omaette probleem on seegi, et Eesti väiksust arvestades on liiga palju püütud 2+2-rajalise mudeli järgi käia, selmet tagada rohkem ohutust 2+1-rajalise mudeliga.