Karina Orlova ⟩ Praegu pole õige aeg suurvenelikuks oigamiseks

Läti rahvusliku meedianõukogu juht kirjutas Twitteris tegevusloa kehtetuks tunnistamise otsusest teada andes, et «nõukogu on veendunud, et kuna Doždi juhtkond ei mõista ega teadvusta rikkumiste määra ning tõsidust, ei saa ta Läti territooriumil tegutseda.» Ja see hinnang ei ole juriidiline, vaid inimlik ja sisuline, ning selgitab Doždiga seotud rahulolematuse sisemisi põhjuseid ning soovimatust võtta vabandust piisava meetmena.