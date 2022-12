Taavi Lepik ⟩ Miks ei edene Eestis elektriautode müük?

Peale Euroopa Liidu liikmesriikide hiljutist kokkulepet on täpselt teada see päev, millal peame jätma hüvasti bensiini- ja diiselmootoriga sõidukitega. Meeldigu see meile või mitte, aga ajaraam taastuvkütustepõhistele sõidukitele üleminekuks on seatud. Kuigi aasta 2035 tundub olevat veel kaugel, on tegelikult juba viimane aeg hakata oma tarbimisharjumusi muutma.