Agu Laius ⟩ Eestist peab saama kõige korruptsioonivabam riik maailmas

Parempoolsed on veendunud, et Eestis tuleb tegeleda poliitilise tasandi korruptsiooni väljajuurimisega – muu hulgas tähendab see katuseraha kaotamist, bürokraatia vähendamist ja lobiregistrit, et Eestist saaks kõige korruptsioonivabam riik maailmas. kirjutab Agu Laius (Parempoolsed).