Ma olen nõus sellega, et koostootmise laiendamine väiksematesse asulatesse annab energiasäästu ja võimaldab maandada riske, kuid see ei taga kogu riigile varustuskindlust. Midagi ei ole parata, kuid varustuskindluse tagamiseks tuleb panustada suurematesse tootmisüksustesse, mille üks variant on Auvere 2.