Jutt on reklaamimisest. Ehk see, mis on lubatud sportlasele või muusikule, pole lubatud ajakirjanikule.

Rehvireklaam, kus need kolm tuntud noort inimest osalevad, on iseenesest mänguline ja vaimukas. Alusalu puhul on ära kasutatud tema endist tegevust – reklaam hüüab, et «aitab uisutamisest!» –, Tuisu ja Libega seoses nende perekonnanime. Rehvireklaam hoiatab: «Ettevaatust, tuisk!» ja «Ettevaatust, libe!».