MONIKA HAUKANÕMM ⟩ 35 000 eurot sodingute eemaldamiseks kesklinnas. Kogu Tallinna peale veel rohkem

Paraku kuulen ma aga ka liiga sageli juhtumitest, kus mõni hiljuti paigaldatud prügikast on jäänud kodanikule ette, või mõni isehakanud kunstnik on paberi asemel võtnud ette majaseina. Vandaalide «looming» ja selle eemaldamine läheb igal aastal aga maksma üüratu summa. Ainuüksi sodimiste eemaldamisele kulub Kesklinna valitsusel igal aastal suurusjärgus 35 000 eurot. Nüüd kujutage ette, milline summa kulub kogu Tallinna linna peale kokku ja see raha tuleb kõik selle arvelt, et päriselt midagi uut ja ilusat luua.