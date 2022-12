Erkki Bahovski ⟩ Macroni avaldust ajendas isiklik soov silma paista

Siiski tuleks selgitada veidi konteksti ja esitada mõni täiendav küsimus. Esmalt muidugi tõdemus, et Macron rääkis telekanalile TF1 antud intervjuus ka Ukraina abistamisest ja sellest, et rahu saab teoks ikkagi Ukraina, mitte kellegi teise tingimustel. Kuid et Reuters korjas üles just Vene julgeolekugarantiide koha, pani Macroni avalduse n-ö sotsiaal- ja online-meedias lendama. Võib samas olla kindel, et Ida-Euroopa riikide välisministeeriumidel on kasutada intervjuu üleskirjutus koos tõlkega pluss Prantsusmaal olevate saadikute kommentaarid sellele.