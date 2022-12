Mis puudutab kiiruga tehtud läbimõtlematuid rattateid ja neid eraldavaid poste, siis Tallinna linnas on mitmeid kitsaskohti, kus need postid ilmtingimata eemaldada tuleb. Vastasel juhul sõidab sahk need lihtsalt maha. Kahjuks aga on see mõtlematult tehtud kulu. Punane värv sai maha, uhuti merrre, postid said maha, kisume uuesti üles, et kevadel jälle maksta nende mahapaneku eest. Kõlab nagu ebamõistlik tegevus maksumaksja raha eest.