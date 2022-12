Juhtkiri ⟩ Läänemetsa väärinvesteeringud ja sogane riigieelarve

Jääb isegi mulje, et ­tegevuspõhine eelarve on meelega tehtud ­keerukas, et riigikogul oleks sellest arusaamine raskendatud. Kõige ilmsem tõend selle kohta on see, et ministeeriumidel on väidetavalt oma varieelarved, milles kõik tegevused on ilusti selgetel kuluridadel üles märgitud. Nii ongi õige riigikontrolli sedastus, et ­tegevuspõhisel eelarvel ei ole tarbijaid. Või vähemalt ei ole rahulolevaid tarbijaid.