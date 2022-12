Tarmo Pikner ⟩ Valime Eestile parem ülemsootska

Noh ja siin me oleme! Juhtus aga tõsi­asi, et Joller eksis parteiuksega ja pealegi oli keegi selle taha ämbri sokutanud. Sest esimene lause, mis Joller noorparteilasena ütles, oli: mulle ei ­meeldi, kuidas riiki juhitakse. No aga kes siis ­riiki juhib? Üllatus-üllatus – Reformierakond! Seesama, kuhu astumise avaldus Jolleril parajasti näpus.