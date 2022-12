Tõnis Palts ⟩ Perehüvitiste seadus kaitseb kõigi eestimeelsete inimeste huve

Sündimus on Eesti rahvusriigi ellujäämise probleem number üks. Sündimuskordajaga alla 2,08 oleme Rein Taagepera termineid kasutades demograafilise vetsupoti kursil. Perehüvitiste seaduse elluviijate eesmärk on seda katastroofilist kurssi muuta. Kuid vaenukülvajad väidavad, et perehüvitiste seadus on tehtud kitsa grupi huvides. Neile tuleks esitada küsimus: millise grupi? Kas see on see grupp, kel pole meie rahvusriigis tähtsamat kui eesti rahva tervikuna ellujäämine? Selle üsna suure grupi eestimeelsete inimeste huvide kaitsmine on igati üllas tegu. Aga millise grupi huvide eest seisavad eestluse ellujäämise vastased?