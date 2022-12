Martin Ehala ⟩ Osavalt loodud hirmufoon paneb valima tegelikule huvile vastupidiselt

Uuringu viis läbi Norstat ja sealt ilmneb üsna selgelt sotsiaalselt liberaalsete erakondade (RE, EE200 ja SDE) toetajate väga tugev eitus EKRE suhtes – keskmiselt –3,7 viiepallisel skaalal. Kui vaadata, kuidas EKRE valijad suhtuvad liberaalsetesse erakondadesse, siis on antipaatia vastastikune, kuid keskmine on oluliselt madalam: –2,5 punkti. Ehk siis EKRE toetajad on liberaalsete erakondade suhtes vähem negatiivsed kui liberaalsete erakondade toetajad EKRE suhtes.

Kui stereotüüpselt peetakse EKREt protestiparteiks ja vastandujaks, siis Norstati uuring näitab, et vastandumine on palju tugevam liberaalsete parteide toetajate puhul. Võiks öelda, et vastandumine EKRE-le on nende jaoks tähtsam kui miski muu, sest nad «vihkavad» EKREt rohkem, kui nad «armastavad» oma liberaalset erakonda. RE, EE200 ja SDE toetajate toetus oma lemmikerakonnale on keskmiselt +2,7 punkti, mis on terve skaalapunkti võrra leigem kui nende negatiivsed tunded EKRE suhtes (–3,7). EKRE toetajad on kõigi erakondade toetajatest kõige positiivsemad oma erakonna suhtes, nende toetus on +3,36.