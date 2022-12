JUHTKIRI ⟩ Suur naftalahing on alanud

Maailma naftaturg on saja aastaga ehitatud tohutu ühendatud anumate süsteemina, milles musta kulla nivoo sõltub sellest, kui palju tootjariigid sinna nestet juurde kallavad, samas kui tarbijad tarbivad. Nafta hinna kujundavad pakkumine, nõudlus ja paanika.

Olid ajad, kui piisas vaid kuulujuttudest, et naftatootjate kartell OPEC kavatseb tootmist vähendada, kui tarbijad tormasid ostma, et enda jaost mitte ilma jääda. Ja hinnad tõusid. OPEC mõjutabki hinda omavahel tootmise mahtude muutmises kokku leppides.

Ukraina sõda tõi vaba maailma sanktsioonid Venemaa energiaekspordile, lootuses, et see kuivatab Venemaa tuluallikad. Üsna oodatult viis see hinna üles. Ja kuigi Venemaa naftaeksport Euroopasse vähenes pärast Ukraina ründamist, kasvas see oluliselt kolmandatesse maadesse, nii et kokkuvõttes jäid sanktsioonid nõrgaks.

Venemaa on maailma suurim naftaeksportija. Tema naftaekspordi täielik embargo viiks hinna seninägemata kõrgustesse. Hinnalae eesmärk on mitte sulgeda eksporti, vaid üksnes sellelt saadavat tulu. Et merekindlustuse jäme ots on Vana Maailma käes, võimaldab see survestada vedajaid, mis peaks piirama Venemaa tulu kolmandatest riikidest.

Saab alles näha, milliseks kujuneb naftaembargo tegelik mõju Venemaale, aga ka Euroopale ja maailma majandusele. EL on alustanud suurt naftalahingut, ja peab vajadusel survet tugevdama.