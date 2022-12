Liis Klaar ⟩ Uhke e-riik ja väike vanainimene

Kui näiteks varem said saata sõnumi oma perearstile, siis täna enam mitte. Tuleb täita mingi ankeet, kirjeldada, mis viga on, ja saad vastuse, et nelja päeva jooksul saad vastuse. Enamasti vastab õde ning annab konkreetsele küsimusele konkreetse vastuse. Aga kuhu jääb inimlikkus, suhtlemine? Vanem inimene elab tihti üksi, pole kellegagi rääkida ja kui siis arstile ka oma häda kurta ei saa, siis tundub talle, et on täitsa üksi jäetud. Kas see on väärikas vananemine?