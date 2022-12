Mihkel Kunnus ⟩ Kas taome adrad tagasi tankideks?

Jah, see pole hea kommunikatsioon. Sest keskmises teadvuses ei assotsieeru viljapõld erilise looduskahjuga. Kindralmajor Palmi võrdlus on faktiliselt kindlasti pigem adekvaatne ja kohane, aga kommunikatsiooni puhul see ei loe. Lühidalt: see on liiga tark jutt ja seega mõju lausa vastupidine.