Mart Raamat ⟩ Hinnalae plaan Vene naftale tundub seisvat kanajalgadel

Viimased nädalad on diplomaadid ja poliitikud Euroopa Liidus ragistanud ajusid ja piike Vene naftale hinnalae kehtestamise küsimuses. Lisaks jõustus täna Vene toornafta impordi keeld ELis, milles liikmesriigid leppisid kokku juba juunikuus. Sarnase embargo on rakendanud ka kõik teised suured lääne tööstusriigid.

Lääneriigid on võtnud endale keerulise ülesande, sest ühelt poolt soovitakse hinnalae sanktsiooniga piirata Putini võimalusi finantseerida nafta ekspordituludest oma sõjamasinat, kuid teiselt poolt hingab kuklasse vajadus hoida olukord plahvatusohtlikul globaalsel naftaturul stabiilsena. Venemaa on maailma suurim naftatoodete ning Saudi Araabia järel suuruselt teine toornafta eksportija. Poliitikud kardavad, et Vene ekspordimahu vähenemine võiks nafta- ja kütusehinnad üle maailma taas tõusule viia. Ja seda just ajal, kui riigid on lõpuks hakanud rekordilist inflatsiooni kuidagigi kontrolli alla saama.