INTERVJUU ⟩ Saami parlamendi president Juuso: «Saamid ise on parimad eksperdid oma asjades»

TAJ: Me oleme lootusrikkad ja ka rahulolevad sellega, et eelnõud hakatakse lõpuks ometi arutama pärast eelnevaid ebaõnnestunud katseid. Samas me teame, et see saab olema keeruline. Meile valmistavad muret aina karmimad toonid avalikus arutelus, aga ka Eduskuntas seoses saamide ja nende kui põlisrahva staatusega Soomes. Saami parlamendi istung otsustas täna [30.11.2022] toetada seaduse muudatuse eelnõu ja nüüd me loodame, et ka Soome parlament austab meie enamusotsust ja meie enesemääramisõigust.