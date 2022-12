Piotr Arak ⟩ Poolakate solidaarsus Ukraina sõjapõgenikega on ületanud kõik ootused

Kui Vene sõdurid 24. veebruaril 2022 Ukraina territooriumile sisenesid, alustasid nad Euroopa suurimat sõda pärast Teist maailmasõda. ÜRO andmetel on ligi 14 miljonit inimest sunnitud oma kodudest lahkuma ja ligi 8 miljonit on riigist põgenenud. Need on peamiselt naised, lapsed ja vanurid.