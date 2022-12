Ene Grauberg ⟩ Kes teab ja kes ütleb: mis on Eesti idee?

See on ühtlasi küsimine, millised me tahaksime olla tänapäeva maailmas ehk teisiti küsides, kes teab ja kes ütleb, mis on Eesti idee? Kanti järgi on küsimus «Millised me tahaksime olla?» küsimus vabadusest. See on küsimus meie eesmärkidest ja sellest, kuidas tunnetada tõde, kuidas olla vaba oma kõlbelise mina valikus ja loomingulises eneseväljenduses. Paraku oli nii Kanti aegne ühiskond kui ka ülikool veel pikalt paljuski instrumentaalse ratsionaalsuse kandja. Õppekavad olid detailselt ettekirjutatud ja täies vastavuses ladinakeelsele terminile curriculum – hobuste võidusõidurada ja ka hobuste võidusõit. Modernismi aja ülikooli on võrreldud isegi raudpuuriga, mis püüdis inimesele täielikult ette määrata tema eesmärgid, jättes talle endale vaid võimaluse leida selleks vahendid, kuidas valitud eesmärkideni jõuda. Vabadusest ja selle kadumisest modernismi aja ühiskonnas ja ka ülikoolis rääkisid 1960. aastatel juba Martin Weber, Jürgen Habermas jt.